В Башкирии ураганный ветер сорвал крыши с домов и повредил линию электропередачи

ТАСС, 23 июня. Ураганный ветер в среду сорвал крыши с домов в Башкирии, повредил машины, кровлю железнодорожного вокзала и линию электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Республике Башкортостан в результате прохождения шквалистого ветра фиксируются случаи срывов кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Нуримановском районе ураганный ветер сорвал кровли с нескольких домов и повредил линии электропередачи. В Аургазинском районе ветер повредил 20 м шиферной кровли и фронтон лицея, кровлю и фронтоны двух частных домов на общей площади 60 кв. м, а упавшее дерево повредило кровлю ФАПа. В Стерлитамакском районе пострадала крыша дома, в Буздякском районе - фронтон и кровля на площади 60 кв. м здания железнодорожного вокзала. Также повреждены несколько машин.

В центр обработки вызовов системы 112 продолжают поступать сообщения об отключении электроэнергии, упавших деревьях, оборванных проводах и поврежденных постройках.

Ранее Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан объявило метеопредупреждение, что 23 и 24 июня ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 26 м/с. В ведомстве рекомендовали соблюдать правила безопасности при усилении ветра, отменить поездки и не выходить из зданий, предупредить об опасности родных.