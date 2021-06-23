В Волгоградской области погибла семья, предположительно, отравившись сероводородом

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с гибелью семьи из четырех человек в поселке Колхозная Ахтуба Волгоградской области. Предположительно, причиной смерти стало отравление парами ядовитого газа сероводорода, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Несколько часов назад на территории частного домовладения были обнаружены тела 74-летнего пенсионера, его супруги, а также их дочери и внука 1994 года рождения. Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами ядовитого газа сероводорода. По факту гибели семьи следственным органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, трагедия произошла при очистке водяной скважины. Во время работ пожилой мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание. Его обнаружила супруга, которая, желая помочь, спустилась в помещение насосной, где также потеряла сознание. Дочь и внук погибли, пытаясь спасти супружескую пару.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия работают следователи территориального подразделения СК РФ. В Среднеахтубинский район также направлены следователи-криминалисты областного управления ведомства.