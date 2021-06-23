На Дальний Восток из Москвы вылетела опергруппа МЧС для координации борьбы с наводнением

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России, возглавляемая первым замглавы ведомства Александром Чуприяном, вылетела из Москвы на Дальний Восток для координации борьбы с наводнением, передает корреспондент ТАСС.

В состав группы вошли специалисты центрального аппарата МЧС, которые будут контролировать и помогать коллегам в ликвидации последствий и минимизации ущерба от наводнения. Планируется, что сначала группа будет работать в Забайкалье, а затем вылетит в Амурскую область, где складывается напряженная ситуация.

По данным МЧС, с начала июня на территории Забайкальского края и Амурской области из-за обильных осадков в 14 муниципальных образованиях было подтоплено более 560 жилых домов, свыше 1 500 приусадебных участков, пострадало 24 моста, 45 участков автомобильных дорог. С 21 июня проводится эвакуация людей из зон возможного подтопления, всего эвакуировано 311 человек, в том числе 61 ребенок. В двух пунктах временного размещения (ПВР) находятся 24 человека, в том числе 12 детей. Всего подготовлено 58 ПВР общей вместимостью более 5 тыс. человек.

Для минимизации последствий паводка проводятся работы по возведению дамб для защиты населенных пунктов. В зону чрезвычайной ситуации направлены спасатели Амурского, Сибирского и Камчатского спасательных центров. Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла в среду решение о признании наводнения в Забайкалье и Амурской области ЧС межрегионального характера и установила федеральный уровень реагирования. Это позволит субъектам при необходимости получить помощь из федерального бюджета на проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС и оказание финансовой помощи пострадавшим.