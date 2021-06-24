МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на складе на юге Москвы, из горящего здания раздаются хлопки. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Промышленная, 11а произошел пожар на складе. Здание трехэтажное, открытое горение наблюдается на втором этаже, огонь быстро распространяется, раздаются хлопки", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Общая площадь здания 3 тыс. кв. метров, площадь пожара устанавливается.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила в 01:33 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание на 2-м этаже трехэтажного складского здания. Что горит и площадь пожара выясняется", - сказали в главке.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.