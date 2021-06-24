Село в Приамурье эвакуируют из-за угрозы подтопления после прорыва дамбы

ТАСС, 24 июня. Власти в Амурской области эвакуируют жителей села Владимировка Благовещенского района в связи с угрозой подтопления в ближайшие дни. Село обесточат, об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Ночью в связи с повышением уровня воды прорвало насыпную дамбу, которую делали еще в прошлом году для защиты Владимировки. Там образовался небольшой проран около метра шириной, вода вышла на дорогу. Проран сейчас оперативно ликвидируется, подвозятся мешки с песком. Из-за угрозы подтопления село будет эвакуировано", - сказали в районе. Дамбу укрепляют спасатели, активную помощь оказывают и местные жители. Не остаются в стороне и подрядные организации, которые выделили на ремонт дамб тяжелую автомобильную и тракторную технику.

Село находится недалеко от Благовещенска на левом берегу реки Зея. По данным регионального правительства, под угрозой подтопления в селе более 400 домов. Администрация Усть-Ивановского сельсовета, куда входит село, оповещает население, собирает списки граждан, которым необходима помощь в вывозе имущества.

"В селе проживает порядка 1 650 человек. Людей разместим в пунктах временного размещения в близлежащих селах Чигири и Грибское, кто-то поедет сам, кому-то будем помогать. Подтопления ожидаем 25-26 июня", - сказали в администрации Благовещенского района.

Вода угрожает и подстанции. В ближайшее время село отключат от электроснабжения, сообщается на сайте "Дальневосточной распределительной сетевой компании". "Подача электроэнергии будет прекращена в целях обеспечения безопасности населения. Решение было принято оперативным штабом администрации Благовещенского района в связи с прорывом дамбы и выходом паводковых вод на территорию села Владимировка. Полное погашение подстанции - мера вынужденная, это позволит сохранить в рабочем состоянии энергооборудование, а также избежать серьезных аварий на объекте и несчастных случаев. Подача электроэнергии возобновится после нормализации паводковой ситуации", - говорится в сообщении на сайте.

В настоящее время в Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды в реках. Введен режим ЧС межрегионального характера. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев накануне на совещании с главами дальневосточных регионов по паводку сообщил, что на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями воды, сопоставимыми с 2013 годом, когда произошло крупномасштабное наводнение на Амуре. Уровень воды может подняться до 850-1 200 см у разных населенных пунктов, что выше опасных отметок. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.