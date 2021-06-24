В ЕАО ожидается подтопление 11 населенных пунктов, расположенных у берегов Амура

ТАСС, 24 июня. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) не исключают возможности подтопления 11 населенных пунктов, расположенных в пойме реки Амур, с 30 июня по 10 июля. В зону подтопления могут попасть 38 жилых домов, в которых живут 135 человек, в том числе 45 детей, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"При прохождении паводка возможно подтопление 11 населенных пунктов, расположенных в пойме Амура, и дорог местного значения на территории пяти муниципальных образований. В зону подтопления могут попасть 38 жилых домов с населением 135 человек (из них 45 детей), 133 приусадебных участка, до 600 участков садовых некоммерческих товариществ, один мост, пять участков дорог местного значения", - цитируют в сообщении вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Братыненко.

21 гидрологический пост следит за оперативной обстановкой, планируется применение двух беспилотных авиационных систем. Чтобы не допустить ЧС, в регионе ввели режим функционирования повышенной готовности, Ленинскому и Смидовичскому районам, где прогнозируется превышение отметок опасных явлений, выделили насосы. Планируется наращивание и укрепление гребней дамб.

В регионе готовы развернуть два пункта временного размещения граждан. К ликвидации последствий ЧС на территории области готовы 2 065 человек, 412 единиц техники и восемь плавсредств, заверили власти.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по защите населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков на территориях ЕАО, Приамурья, Хабаровского края и Забайкалья обозначил, что на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями, сопоставимыми с 2013 годом, с отметками от 850 до 1 200 см. С 30 июня по 10 июля ожидается паводок на территории Еврейской автономной области. На территории Забайкальского края пик паводка пройден, наблюдается медленный спад уровня воды.

Как напомнил вице-премьер, в 2013 году паводок затронул более 200 тыс. жителей Дальнего Востока. Текущая ситуация отличается тем, что есть заблаговременный прогноз, который позволяет подготовиться к паводку заранее.