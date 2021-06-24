Потерпевшие по делу Ефремова считают, что требования о смягчении наказания преждевременны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу осужденного за смертельную аварию актера Михаила Ефремова считают, что заявленные им требования в кассационной жалобе о смягчении наказания преждевременны. Об этом ТАСС сообщил представляющий их интересы юрист Александр Добровинский.

По его словам, потерпевшие уверены, что позиция Ефремова в суде второй инстанции является линей защиты адвокатов, а не его личным отношением к преступлению. "Наказание должно быть соразмерным и отвечать принципам разумности. На наш взгляд, заявленные требования по части смягчения наказания преждевременны и могут быть поданы стороной защиты после отбывания наказания не менее половины срока. Указанный срок еще не наступил", - сказал Добровинский.

Ранее Добровинский сообщил ТАСС, что получил кассационную жалобу, в которой Ефремов и его адвокаты пишут о том, что погибший Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. По его словам, Ефремов утверждает, что он это определил, когда подошел к автомобилю Захарова после ДТП, хотя на допросе и на суде он уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулем или не был.

В самой жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) указано на отсутствие исследования во время экспертизы вопроса о положении ремня безопасности погибшего Сергея Захарова, а ответ эксперта в суде является "не более чем предположением". Ефремов в своем дополнении к жалобе заявляет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова и, как опытный водитель, делает вывод, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина "была иной". Адвокаты, по словам Ефремова, указывают на множество нарушений закона при рассмотрении этого вопроса, поэтому он считает просьбу о снижении срока "до разумных пределов" обоснованной.

Также Ефремов и его адвокаты просят снизить ему срок в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Сам Ефремов считает наказание в виде 7,5 лет лишения свободы "чрезмерно суровым". Еще одним аргументом в пользу смягчения наказания он указывает полное признание вины и то, что он постарался максимально загладить причиненный вред, в том числе возместил ущерб потерпевшим на сумму 4,6 млн рублей. В колонии Ефремов не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. А ранее, до аварии, он занимался благотворительностью, активно участвовал в общественной жизни, получил много благодарностей и госнаград. Сами адвокаты просят в кассации отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель курьера, в октябре срок был снижен до 7,5 года колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области и работает в швейном цехе.