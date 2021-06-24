Самолет рейса Красноярск - Сочи экстренно сел в Новосибирске из-за срабатывания датчика

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Самолет рейса Красноярск - Сочи авиакомпании Nordwind экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за срабатывания пожарного датчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В полете высветилось табло "Пожар в первом багажном отделении", после выполненных процедур экипажем табло погасло, признаков пожара, задымления нет. Экипаж принял решение садиться в Толмачево для осмотра воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре ТАСС уточнили, что представительством авиакомпании пассажирам были оказаны все услуги, в том числе предоставлялись питание и вода. "Через 30-40 минут прилетит резервный борт авиакомпании Nordwind, и после подготовки пассажиры улетят", - сказал собеседник агентства, добавив, что на самолете, который совершил экстренную посадку, неисправность датчика не обнаружили.

По факту инцидента организовали доследственную проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. В ведомстве добавили, что на борту воздушного судна находились 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.