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Суд поместил под арест бывшего замгубернатора Белгородской области

Евгений Глаголев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

ТАСС, 24 июня. Суд в четверг поместил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева под арест по делу о получении взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство Следственного комитета об избрании Глаголеву меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Мера пресечения избрана до 22 августа. Постановление пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.

В отношении Глаголева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 7 июня отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева из-за претензий к качеству ремонта и строительства соцобъектов. В отношении Глаголева было назначено служебное расследование.

ТАСС пока не располагает сведениями о деталях дела.

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