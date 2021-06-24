В Цюрихе в течение шести часов в трамвае находился труп умершего пассажира

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Труп 64-летнего мужчины, умершего от остановки сердца, в течение шести часов находился в трамвае, который курсировал по улицам Цюриха. Об этом сообщил в четверг швейцарский информационный портал 20 Minuten.

Трагедия произошла в минувший понедельник, когда мужчина ехал на работу, говорится в сообщении. "У отца случилась остановка сердца, - рассказал порталу сын умершего. - Лишь по прошествии шести часов одна из пассажирок сообщила кондуктору о том, что в транспорте находится человек без признаков жизни. На место прибыли спасатели и полиция, однако они могли лишь констатировать смерть пассажира.

"Меня очень печалит невнимание людей друг к другу. Мне до сих не верится, что такое возможно", - заявил сын умершего мужчины. Он и его сестра решили придать случившееся огласке, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме дефицита "гражданского мужества". "В наше время люди слишком сосредоточены на себе и даже не замечают того, что происходит вокруг", - констатировал сын умершего.

В транспортной компании и полиции Цюриха подтвердили, что им известно о смерти пассажира в трамвае и что была предпринята попытка вернуть его к жизни, когда поступил сигнал от пассажиров и кондуктора. По мнению правоохранителей, речь в этом случае не идет об убийстве.