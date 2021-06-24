В Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолетом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет пропал со связи в Верхнетоемском районе Архангельской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня в 20:30 поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ)", - сказал собеседник агентства. В МЧС добавили, что в последний раз командир судна выходил на связь в 18:45 мск.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что, по данным ЕЛЦ, в самолете были два человека - пилот и летчик-наблюдатель.

В 21:05 на вертолете Ми-8 в предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по области.

О проверке прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

"Проводим проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по ситуации с легкомоторным самолетом в Архангельской области", - сказал собеседник агентства.