Байден заявил, что власти готовы направить помощь в связи с обрушением здания во Флориде

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Федеральные власти США готовы направить помощь в штат Флорида, где частично обрушилось здание, и ждут соответствующего запроса от губернатора. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"По совпадению я вчера говорил с представителем округа Майами-Дейд, сегодня я тоже говорил с ней, - сказал Байден. - Мы находимся в контакте с членом Конгресса Дебби Вассерман-Шульц (демократ от штата Флорида), <...> находимся в контакте с ФЕМА [Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям], они готовы [помочь]. <...> Я ожидаю, что губернатор Флориды запросит объявление чрезвычайной ситуации".

"Мы готовы незамедлительно задействовать федеральные ресурсы", - подчеркнул американский лидер.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. В районе происшествия ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели. Как сообщил телеканал ABC, по меньшей мере три человека погибли в результате обрушения. По последним данным, число пропавших без вести составляет 99.