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Из-за тумана в Перми задержали 10 авиарейсов

Пермская транспортная прокуратура организовала в здании аэровокзала мобильную приемную по вопросам защиты прав пассажиров

ТАСС, 25 июня. Туман стал причиной задержки в пятницу десяти регулярных рейсов в аэропорту Перми, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"25.06.2021 в аэропорту Перми (Большое Савино) произошла задержка 10 регулярных рейсов авиакомпаний: "Победа", S7 Airlines, " Россия", "Смартавиа", Nordwind по направлениям в Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Шарджа, Симферополь. Всего на рейсы зарегистрировано 1 546 пассажиров, из них 127 несовершеннолетних. Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в г. Перми - туман", - сказано в распространенном сообщении.

Пермская транспортная прокуратура организовала в здании аэровокзала мобильную приемную по вопросам защиты прав пассажиров, отмечено в сообщении.

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