Уголовное дело возбуждено после столкновения катера и лодки на Волге

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катера и лодки на Волге в Самарской области, после которого пропал человек, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ по факту столкновения моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По версии следователей, ЧП произошло 18 июня примерно в 19:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Как сообщал ТАСС, помимо мужчины в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают искать пропавшего мужчину.

Как сообщал ТАСС, депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращения по факту инцидента в Генпрокуратуру и СКР. По его данным, моторная лодка принадлежала Жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. При этом сначала катер покинул место происшествия, а спустя 15 минут вернулся, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров.

Хинштейн также отметил, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия", если данные об оставлении женщины и ребенка в опасности подтвердятся.