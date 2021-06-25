На Кубани два человека обратились за медпомощью после ДТП с патрульным автомобилем

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей, один из которых патрульный автомобиль полиции, произошло в Туапсе. За медицинской помощью обратились два человека, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, в Туапсе на улице Сочинской столкнулись автомобиль Hyundai и патрульный автомобиль УАЗ, который, предварительно, двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились оба водителя", - сообщили в ведомстве.

В краевом главке полиции ТАСС добавили, что водители получили ушибы и царапины, по данному факту проводится проверка.