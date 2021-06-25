На Алтае главу компании осудили за присвоение средств при стройке спортивного комплекса

ТАСС, 25 июня. Майминский районный суд в Республике Алтай вынес приговор генеральному директору ООО "СибКапСтрой", виновному в присвоении более 10 млн рублей бюджетных средств при строительстве системы оснежения на горнолыжном комплексе "Манжерок". Глава компании-подрядчика получил почти четыре года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

"С августа по октябрь 2017 года генеральный директор организации, привлеченной к выполнению работ по госконтракту по строительству механической системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок", дал указание работникам установить трубу, не соответствующую проектно-сметной документации и значительно меньшей стоимостью. В дальнейшем он предъявил заказчику подложные документы о выполнении работ по установке трубы надлежащего качества. Разница в стоимости оплаченных и фактически выполненных работ составила 10,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В суде было доказано, что бюджетные средства бизнесмен присвоил. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение") и приговорен к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск представителя АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (АИЖК) - на сумму 10,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректор АИЖК Михаил Карпенко был задержан в 2020 году в Москве по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок". Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Карпенко действовал по указаниям бывшего вице-премьера региона Роберта Пальталлера, который также является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

АИЖК Республики Алтай в августе 2017 года стало победителем аукциона по строительству механической системы оснежения горнолыжного курорта "Манжерок". По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай. Фактически данные работы в полном объеме проведены не были.