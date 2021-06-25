Адвокат заявил, что Роскосмос одобрил сделку "Прогресса", вошедшую в дело экс-гендиректора

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Роскосмос одобрил крупную сделку по покупке гидравлического вытяжного пресса от "Союзобщемашимпорта" для РКЦ "Прогресс", после которой началось уголовное преследование бывшего генерального директора предприятия Александра Кирилина, сообщил ТАСС адвокат подсудимого Анатолий Мотин со ссылкой на документ госкорпорации (имеется в распоряжении ТАСС). При этом, по его словам, подписавшая документ сотрудница Роскосмоса сообщала на допросе по уголовному делу, что согласования покупки со стороны госкорпорации не было.

"Финансово-экономическое управление рассмотрело документы, представленные на согласование крупной сделки, и сообщает, что <…> не возражает против заключения договора на поставку ФГУП "ГНПРЦ "ЦСКБ-Прогресс" (покупатель) гидравлического вытяжного пресса DNC-2600/200-6,0*5,0 двойного действия от ООО "Союзобщемашимпорт" (поставщик) на ориентировочную сумму €11 784 000", - написано в документе.

Документ Роскосмоса от 22 октября 2012 года адресован генеральному директору предприятия Александру Кирилину. При этом в нем отмечается, что все изменения существенных условий этой сделки должны быть согласованы с Роскосмосом. В конце документа поставлена подпись начальника финансово-экономического управления госкорпорации Алябьевой.

"Ситуация следующая. По делу была допрошена сначала Алябьева. <…> Она говорила, что никакого согласования нет, и Роскосмос не знал о такой сделке, не знал, кто у кого покупает и прочее. Но когда мы достали согласование за ее подписью на фирменном бланке Роскосмоса, то есть [получается] Роскосмос знал, какой пресс будет покупаться, модель, кто будет покупать, у кого и за какую сумму. Все согласовано еще 22 октября 2012 года, а договор был заключен 26 октября, то есть спустя четыре дня, после согласования", - рассказал Мотин. Он добавил что сейчас его подзащитного обвиняют в том, что он совершил покупку втайне от всех, а деньги вывел.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что не комментируют ход следственных действий.

Об уголовном деле

Уголовное дело в отношении Кирилина возбудили 13 февраля 2018 года по материалам областного управления ФСБ. Ранее ТАСС сообщал, что Кирилин подозревается в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении полномочиями. В августе 2019 года дело уже передавалось в суд, но судья принял решение о возврате дела из-за нарушений в обвинительном заключении.

В прошлом году дело снова поступило в Кировский районный суд Самары. По версии следствия, предприятие закупило оборудование по завышенной цене, из-за чего общество переплатило организации-поставщику более €2 млн. Кроме того, сотрудники ракетно-космического предприятия были отправлены в командировку в Германию, где было потрачено более 700 тыс. рублей. Всего был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кирилин отстранен от должности генерального директора.

На прениях прокурор попросил суд назначить ему 10 лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. рублей. В последнем слове, которое состояло из более 100 страниц, Кирилин попросил снова вернуть дело в прокуратуру. Суд вынесет приговор 14 июля.