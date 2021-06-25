Власти Архангельской области рассказали о состоянии экипажа упавшего самолета

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Пилот и наблюдатель легкомоторного самолета авиалесоохраны, упавшего 24 июня в Архангельской области, находятся в стабильном состоянии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации области.

"Оба пострадавших находятся в травматологическом отделении Котласской больницы, у них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, состояние врачи оценивают как средней тяжести, состояние стабильное, они в сознании", - сказали в пресс-службе.

24 июня 2021 года легкомоторный самолет лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Самолет "Пайпер ПА-28", принадлежащий ФБУ "Авиалесоохрана", осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. Полет проходил в штатном режиме. Вечером поступила информация, что с данным самолетом пропала связь. Самолет был обнаружен в 70 км северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Пострадавшие были доставлены в Котласскую городскую больницу.

По предварительным данным причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя.

Как уточнила позднее пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана", самолет, совершивший вынужденную посадку, не принадлежит учреждению. "Самолет ФБУ "Авиалесоохрана" не принадлежит", - подчеркнули в пресс-службе. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК подтвердили, что собственник воздушного судна сейчас устанавливается и первоначальные данные о нем не подтвердились.