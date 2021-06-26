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При столкновении легкового и грузового автомобилей на МКАД погибли три человека

На месте присутствуют оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на внутренней стороне 40-го км МКАД. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного Дептранса в субботу.

"Сегодня примерно в 06:17 на внутренней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло 3 человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля", - сообщает Дептранс.

Уточняется, что на месте присутствуют оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются.

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