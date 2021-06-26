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Летевший из Екатеринбурга в Ноябрьск самолет столкнулся с птицей

На борту находились 37 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после толкновения с птицей самолета компании "Ямал", выполнявшего в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В 09:36 командир воздушного судна SU-95 авиакомпании "Ямал", выполняющего рейс LLM-249 по маршруту Екатеринбург - Ноябрьск, сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС (командиром воздушного судна) принято решение о следовании в пункт назначения - город Ноябрьск. На борту находилось 37 пассажиров, из них три ребенка, пять членов экипажа", - говорится в сообщении.

По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено, пострадавших нет.

Теги
РоссияСвердловская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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