Летевший из Екатеринбурга в Ноябрьск самолет столкнулся с птицей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после толкновения с птицей самолета компании "Ямал", выполнявшего в субботу рейс из Екатеринбурга в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В 09:36 командир воздушного судна SU-95 авиакомпании "Ямал", выполняющего рейс LLM-249 по маршруту Екатеринбург - Ноябрьск, сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС (командиром воздушного судна) принято решение о следовании в пункт назначения - город Ноябрьск. На борту находилось 37 пассажиров, из них три ребенка, пять членов экипажа", - говорится в сообщении.

По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено, пострадавших нет.