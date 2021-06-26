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В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с линией электропередачи

Инцидент произошел в городе Альбукерке

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции штата.

"Четыре человека погибли на месте в результате полученных травм. Еще один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остается в критическом нестабильном состоянии", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и полиции. Власти в ближайшее время намерены начать расследование причин происшествия.

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