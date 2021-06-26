AFP: в ЦАР женщина погибла при нападении на конвой организации "Врачи без границ"

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Вооруженная группа неизвестных атаковала на севере Центральноафриканской Республики (ЦАР) конвой гуманитарной организации "Врачи без границ", убив одну женщину и ранив трех человек. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на руководство организации.

"Два мотоцикла, использовавшиеся в миссии "Врачей без границ", попали в минувший четверг в засаду, когда перевозили раненых, - говорится в заявлении гуманитарной организации. - Убита одна женщина, трое, включая ребенка получили ранения". Подчеркнуто, что конвой был четко маркирован соответствующим образом. Нападение было совершено в 380 км к северу от столицы страны Банги.

Нынешняя новость о нападении в Африке на сотрудников "Врачей без границ" стала второй за последние сутки. Так, в эфиопском штате Тыграй накануне атаке подверглась машина организации, убиты трое находившихся в ней человек.

Организация "Врачи без границ" была создана в декабре 1971 года. Ее задача - оказание срочной медицинской помощи людям, пострадавшим в ходе военных конфликтов, природных и техногенных катастроф, эпидемий и голода. Штаб-квартира организации, которая действует сейчас в более 70 стран мира, находится в Женеве.