{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Симферополе

В аварии пострадали водитель "скорой", фельдшер, пациент и его родственник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автомобиля "Киа" произошло в Симферополе. В результате столкновения пострадали водитель "скорой", фельдшер, пациент и его родственник, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Республике Крым.

По предварительным данным, машина скорой помощи в момент столкновения с легковым автомобилем двигалась со светозвуковым сигналом. При этом водитель скорой помощи пересекал перекресток на запрещенный сигнал светофора.

"В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в [машине] скорой помощи пострадали. Все были доставлены в медицинское учреждение", - сообщил представитель ведомства.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам расследования будут приняты процессуальные решения, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКрым
В Абхазии поезд Москва - Сухум столкнулся с трактором
В результате аварии поврежден локомотив, остановлены поезд в Петербург и электричка в Сочи
Читать полностью