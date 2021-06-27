Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств стрельбы в подростков в Омске

ТАСС, 27 июня. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту инцидента в Омске, где неизвестный в районе железнодорожного вокзала открыл стрельбу по подросткам из пневматического оружия, сообщается в воскресенье в Telegram-канале прокуратуры Омской области.

"Ход проведения проверки, установление обстоятельств произошедшего, а также правовая оценка действий лица, причинившего повреждения, находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, ранения получили две девочки 11 и 14 лет. По данным местных СМИ, они были госпитализированы и прооперированы. Полицией организована проверка и розыск подозреваемого.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Омской области, розыск стрелявшего продолжается. О состоянии пострадавших в полиции и региональном Минздраве не сообщают.