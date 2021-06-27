Жителя Ессентуков арестовали по делу о гибели подростков на железной дороге под Липецком

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Суд арестовал жителя Ессентуков в рамках расследования уголовного дела о гибели подростков на железной дороге в Липецкой области. Он обвиняется по статье "Убийство двух или более лиц", сообщила в воскресенье пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Ессентуков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"). По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области за последние две недели погибли трое знакомых между собой подростков. По данным уполномоченного по правам ребенка в регионе Юрия Тарана, первая погибшая состояла в так называемой группе смерти в интернете. После первого инцидента в школах провели родительские собрания, с детьми и родителями работают бригады психологической помощи. О ситуации проинформирован аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отметили, что 25 июня на территории Долгоруковского района произошел третий трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней. "Как сообщалось ранее, следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного лица", - отметили в пресс-службе.

Следственным управлением СК РФ по Липецкой области в отношении должностных лиц органов системы профилактики Долгоруковского района было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").