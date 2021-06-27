В Краснодаре четверо подростков пострадали в ДТП

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Несовершеннолетний за рулем автомобиля в Краснодаре не справился с управлением и допустил наезд на столб уличного освещения, в результате пострадал он и трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля, по предварительным данным, подростки могли находиться в состоянии опьянения, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Краснодару в воскресенье.

"По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя автомобилем марки Honda Civic не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, а также дорожный знак и столб уличного электроосвещения. В результате данного ДТП пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в салоне данного транспортного средства, среди которых и сам воитель", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту ДТП проводится административное расследование, двое из четверых пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, подростки могли находиться в состоянии опьянения, у них взяты образцы крови для проведения исследований. Также по предварительным данным, автомобиль, на котором совершено ДТП, может принадлежать отцу подростка, управлявшего им, владельца могут привлечь к ответственности в виде штрафа.