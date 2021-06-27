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В ДТП в Самарской области с машиной скорой помощи погиб один человек и пятеро пострадали

Столкнулись три автомобиля

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Водитель скорой помощи погиб, еще пять человек пострадали в воскресенье в ДТП с участием машины скорой, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"27 июня в городе Отрадном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: скорой помощи, легкового автомобиля и "Камаза". В результате столкновения погиб водитель скорой помощи, пострадали пять человек", - отметили в прокуратуре.

Все пострадавшие направлены в Отрадненскую Центральную районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия выехал прокурор города Отрадного Вадим Лошкарев. Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

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