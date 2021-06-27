Жителя Смоленской области задержали по делу об истязании шестимесячной дочери

ТАСС, 27 июня. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Смоленской области, который подозревается в систематическом избиении шестимесячной дочери. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, в период с декабря прошлого года по июнь текущего года житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей шестимесячной дочери "При этом столь жестокие "методы воспитания" злоумышленник применял из-за громкого плача ребенка. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка, а также других детей в семье.