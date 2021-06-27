Штабели с древесиной на площади 1 тыс. кв. м загорелись в Удмуртии

ТАСС, 27 июня. Пожар произошел в воскресенье на площади 1 тыс. кв. м в селе Карсовай в Удмуртии, по предварительной информации, загорелись штабели с древесиной. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 18:28 (17:28 мск) 27 июня поступило сообщение о пожаре в селе Карсовай Балезинского района Удмуртии. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение штабелей с древесиной", - отметили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены службы пожаротушения 2-го отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртии Иван Макаров, ориентировочная площадь пожара - 1 тыс. кв. м.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают 45 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 19 человек и 6 единиц техники.