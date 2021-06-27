В Ростовской области в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате чего пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

"На 948-м км автодороги М-4 "Дон" около 17 часов водитель автомобиля "Тойота Королла", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию в месте проведения ремонтных работ и допустил столкновение с автомобилем "Шевроле Авео", остановившимся перед затором, а также с автомобилями "Киа Спортейдж" и "Ниссан Альмера". В результате ДТП пострадали пассажир "Тойоты" 1986 года рождения и пассажиры "Шевроле" - женщина 1985 года рождения и две 6-летние девочки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дети избежали серьезных травм, так как находились в детских креслах. По факту ДТП проводится проверка.