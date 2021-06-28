При осмотре грузового поезда в Тюмени обнаружили течь опасного груза

ТЮМЕНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Течь опасного груза обнаружили в Тюмени при осмотре грузового поезда, принимаются меры по ее устранению, сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре в понедельник.

"При осмотре грузового поезда на пути сортировочного парка станции Войновка в г. Тюмени обнаружена течь опасного груза, интенсивность течи - 200 капель в минуту. Вагон отцеплен для устранения неисправности. Принимаются меры к устранению течи. Вред окружающей среде не причинен", - говорится в сообщении. О каком именно опасном веществе идет речь, не уточняется.

В прокуратуре добавили, что организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства. Для координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор.