Крупный скальный обвал прервал сообщение с несколькими горными районами в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Крупный скальный обвал в Дагестане прервал движение с несколькими горными районами. Движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок прервано, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Шамильском районе на 30 км автомобильной дороги республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал (на подъезде к селу Голотль) произошел крупный скальный обвал верхового откоса на протяжении более 100 погонных метров с ориентировочным объемом более 7,0 тыс. кубометров (объемы работ уточняются). Движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок прервано", - говорится в сообщении регионального Минтранса.

Уточняется, что для обеспечения транспортного сообщения с вышеуказанными муниципальными образованиями движение автотранспорта перенаправлено по объездному автодорожному маршруту Чалда-Арани - Хунзах-Заиб (по автомобильным дорогам Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка (участок Арани-Чалда) и Арани - Заиб (через село Хунзах).

Ориентировочное время открытия временного прохода к 20 часам сегодняшнего дня. Работы по полной расчистке обвала продолжатся несколько дней.