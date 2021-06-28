Жителя Петербурга задержали за торговлю поддельными результатами тестов на COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину за торговлю поддельными справками с отрицательными результатами тестирования на коронавирус, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"На основании результатов экспертизы полиция Калининского района в отношении торговца подделками возбудила уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники экономической полиции вышли на торговца справками через интернет. Злоумышленник попросил оплатить 1,9 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью настоящего тестирования на коронавирус в лаборатории. После этого продавец отправил курьером покупателям поддельную справку, а затем полицейские установили личность продавца и задержали его. Эксперты установили, что на проданной полицейским справке печать врача и больницы являются поддельными.

У задержанного в машине нашли большое количество бланков медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие коронавирусной инфекции. На предоставленных главком фото видно, что у мужчины нашли бланки с печатями государственных больниц Петербурга.

Согласно данной статье, мужчине грозит до одного года лишения свободы.