В Подмосковье из-за удара молнии загорелся коттедж

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Подрезково, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В Подрезково произошел пожар в частном доме на площади 80 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что из-за попадания молнии у двухэтажного коттеджа загорелась кровля.

Еще один пожар после удара молнии произошел в Новой Москве около поворота с Варшавского шоссе на деревни Ясенки. Там горит модульное строение на площади 160 кв. м.