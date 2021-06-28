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В Подмосковье из-за удара молнии загорелся коттедж

У двухэтажного коттеджа загорелась кровля, площадь пожара составила 80 кв. м

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в подмосковном Подрезково, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В Подрезково произошел пожар в частном доме на площади 80 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что из-за попадания молнии у двухэтажного коттеджа загорелась кровля.

Еще один пожар после удара молнии произошел в Новой Москве около поворота с Варшавского шоссе на деревни Ясенки. Там горит модульное строение на площади 160 кв. м.

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