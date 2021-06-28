Суд отклонил ходатайство об аресте гражданина Китая, подозреваемого в торговле людьми

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гражданина Китая, который подозревается в торговле людьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лю Цзюна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии"), - сказали в суде.

С ходатайством об аресте Лю Цзюна следствие вышло в Пресненский суд еще в субботу. Однако суд не стал арестовывать гражданина Китая и продлил срок его задержания для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он проверяется на причастность к торговле детьми, часть из которых была найдена в 2020 году на Аргуновской улице в Москве. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая.

В свою очередь адвокат гражданина КНР Михаил Бакланов категорически опроверг причастность его подзащитного к торговле людьми. По его словам, один из найденных на Аргуновской улице малышей - это сын Цзюня и его жены, которые не могли иметь детей по медицинским показаниям и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. Лю Цзюн с супругой оформили свидетельство о рождении ребенка, в котором они записаны как официальные родители этого найденного малыша (копия есть в распоряжении ТАСС). По словам защитника, через некоторое время Лю Цзюн и его жена уехали в Китай из-за пандемии коронавирусной инфекции, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали сотрудники СК, расследовавшие дело.

"И недавно Лю Цзюн приехал в Москву, подал иск в Бабушкинский суд с требованием вернуть ему его сына. Иск был удовлетворен, после чего детский приют вернул моему подзащитному сына, оформив для этого все документы. Затем Лю Цзюн поселился с сыном в гостинице "Ханой" в Москве, чтобы при первой возможности вернуться в КНР", - утверждает Бакланов. По его словам, именно после этого Лю Цзюн был задержан сотрудниками СК и полицейскими и отправлен в ИВС.