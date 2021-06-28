Чиновников здравоохранения проверят на причастность к покровительству "Медицины 24/7"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правоохранители проверят высокопоставленных сотрудников здравоохранения на причастность к покровительству столичной частной клиники "Медицина 24/7", в отношении которой возбуждено дело по факту смерти женщины, а Росздравнадзор ведет проверку. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи также проверят имеющих доступ к личным данным чиновников здравоохранения, чьи номера телефонов "могли утечь" к лицам, угрожавшим им в связи с проверкой клиники.

"В настоящее время правоохранители проверяют имевших доступ к персональным данным руководителей ведомств и Министерства здравоохранения, в том числе высокопоставленных чиновников, через которые могла произойти утечка личных номеров телефонов. Также следователями устанавливается возможная причастность данных лиц к покровительству деятельности частной клиники "24/7", которую около месяца назад следователи стали проверять по факту совершения грубейших нарушений в работе", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, правоохранителей заинтересовали анонимные СМС, отправленные на несколько личных номеров мобильных телефонов высокопоставленных чиновников Минздрава, Росздравнадзора, "а также ряда других ведомств".

В территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области в беседе с ТАСС в свою очередь подтвердили эту информацию и связали "такое давление" с действиями надзорного органа по приостановке деятельности частной клиники "Медицина 24/7" из-за обнаруженных грубейших нарушений в работе медучреждения. "Все это связано с проводимыми проверочными мероприятиями по клинике "24/7", которые осуществляет наш территориальный орган с целью оказания психологического давления, - сказал агентству помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Олег Филиппов. - Я знаю, что такая же работа ведется и правоохранительными органами, поэтому, думаю, что в ближайшее время будет дана правовая оценка той работе, которую проводил этот медицинский центр, и независимо от того, какое давление эти люди пытаются оказать, работа будет проводиться в плановом режиме, и выводы по этой организации безусловно будут".

Он также отметил, что территориальный Росздравнадзор ведет проверку "достаточно активно" в связи с тем, что в орган подано большое количество обращений граждан по факту нарушений в частной клинике.

Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей клиники ТАСС пока не располагает.

Жалобы Бастрыкину

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки, дело передано в центральный аппарат ведомства. На прием к главе СК обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в этой клинике. Он заверил потерпевших, что при наличии оснований действия сотрудников клиники дополнительно будут квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ, а виновных привлекут к ответственности.

Арбитражный суд Москвы 4 июня по просьбе столичного управления Росздравнадзора приостановил на 90 суток деятельность клиники, в которой позднее прошли обыски и выемка необходимых для расследования уголовного дела документов.