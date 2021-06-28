На Кубани продолжатся дожди, которые могут привести к подтоплениям

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Залповые ливни и град продолжатся на этой неделе в Краснодарском крае, они могут привести к подтоплениям и паводкам. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В течение двух недель на Кубани продолжаются сильные ливни, которые в субботу вызвали подтопление в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Хадыженске и в поселке Южный. Ранее в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков за час.

"На этой неделе, судя по прогнозу долгосрочному, коренным образом погода отличаться не будет от прошлых недель. <...> Учитывая то, что у нас преимущественно для южной части обострение паводочной обстановки, ждем во время дождей локальных подтоплений низменных мест, подмостовых пространств, и в дальнейшем это все не уводит нас от ухудшения гидрологической обстановки", - сказал он.

По информации собеседника агентства, температурных скачков не ожидается, но воздух будет прогреваться сильнее. Колесник отметил, что в южной части края в начале июля воздух прогреется до 33-36 градусов.

Синоптик добавил, что погода этим летом не аномальная, в регионе обычно отмечаются дожди в июне. Последние два года были засушливыми. Осадки текущего месяца можно сравнить с аналогичным периодом 2018 года.