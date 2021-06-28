В Калининградской области автобус врезался в дерево

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с деревом на автотрассе в Калининградской области выросло до 11 человек, среди них двое детей. Тяжело травмированных нет, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Число пострадавших возросло до 11 человек, шестерых госпитализировали, пять сейчас еще со скорой на месте. Сильно тяжелых нет. В основном у всех ушибы и переломы", - сообщили в пресс-службе.

В аварию, по данным пресс-службы, попал рейсовый пассажирский автобус номер 120. Он следовал из Калининграда в поселок Янтарный.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сообщение о ДТП поступило в понедельник в 14:38 по местному времени (15:38 мск). На 44-м км +100 м автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель пассажирского автобуса совершил наезд на дерево у обочины, уточнили там.

"В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения были отправлены восемь человек, в том числе 49-летний водитель и двое детей", - сообщили в пресс-службе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции и экстренные службы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Полицейские на месте оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Калининградской области Константин Воронцов, которым скоординирована деятельность правоохранительных органов. "По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении пассажирских перевозок", - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.