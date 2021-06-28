В районе железнодорожной станции в центре Лондона произошел пожар

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Сильный пожар начался в понедельник в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центральной части Лондона. Телеканал Sky News демонстрирует кадры, на которых видны клубы черного дыма и облако пламени, вырывающиеся из-под опор железнодорожного моста.

"Нам известно о сильном пожаре в районе Элефант-энд-Касл, мы находимся на связи с лондонскими пожарными, которые прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении, распространенном на странице совета лондонского района Саутуарк в Twitter.