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В районе железнодорожной станции в центре Лондона произошел пожар

В полиции не связывают инцидент с терроризмом
© Social media/via REUTERS

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Сильный пожар начался в понедельник в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центральной части Лондона. Телеканал Sky News демонстрирует кадры, на которых видны клубы черного дыма и облако пламени, вырывающиеся из-под опор железнодорожного моста.

"Нам известно о сильном пожаре в районе Элефант-энд-Касл, мы находимся на связи с лондонскими пожарными, которые прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении, распространенном на странице совета лондонского района Саутуарк в Twitter.

Sky News сообщает, что движение поездов через Элефант-энд-Касл в связи с пожаром было временно приостановлено. Кроме того, была проведена эвакуация людей из соседних жилых домов и офисных зданий. В настоящий момент подъезды к станции перекрыты. На месте тушения пожара работают порядка 100 сотрудников пожарной службы.

В столичной полиции заявили, что не связывают инцидент с терроризмом. "На данном этапе мы предполагаем, что инцидент не связан с терроризмом", - говорится в заявлении правоохранительных органов. По сведениям газеты The Independent, которая ссылается на представителей полиции, власти не располагают информацией о пострадавших.

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