Защита Винника подала кассационную жалобу на приговор французского суда россиянину

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, обвиненного во Франции в отмывании денег в составе преступной группы, подала кассационную жалобу на приговор суда. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат российского гражданина Фредерик Бело.

"Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор к пяти годам тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы, - сказал адвокат. - Мы считаем этот приговор лишенным основания, как и предыдущие обвинения, снятые ранее судьями".

"Со своей стороны мы выполнили все требуемые процедуры. Теперь дело за Верховным судом, который правомочен решать вопрос кассации", - заявил Бело. Он затруднился назвать сроки рассмотрения жалобы, уточнив, что "иногда на это уходит несколько месяцев".

24 июня апелляционный суд Парижа подтвердил обвинение в адрес Винника в отмывании денег в составе преступной группы и оставил в силе приговор к пяти годам тюрьмы. При этом, как сообщил адвокат россиянина, юстиция отменила решение о штрафе в €100 тыс., которое было вынесено ранее.

Хроника процесса

Россиянин был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.