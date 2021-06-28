Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области, в результате которого в понедельник пострадали 11 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного УМВЛ.

"Следственным отделом ОМВД России по Зеленоградскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП с автобусом. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия. Полицейские оказывают помощь участникам дорожного движения, участок трассы перекрыт, организован объезд, дежурят экипажи ГИБДД", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в 14:38 по местному времени (15:38 мск) поступило сообщение о том, что на 53-м км автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель пассажирского автобуса совершил наезд на дерево у обочины. В первые минуты после происшествия в лечебные учреждения были отправлены восемь человек, в том числе 49-летний водитель и двое детей. Информация по пострадавшим уточняется.

По данным областного правительства, автобус номер 120 следовал из Калининграда. В аварии пострадали 11 человек, тяжело пострадавших нет. По факту ДТП проверки начаты областной прокуратурой и региональным следственным управлением СК РФ.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что в автобусе, максимальной вместимостью 82 человека, находились 80 человек. По данным системы мониторинга ГЛОНАСС, в момент ДТП он двигался со скоростью 47 км/ч.