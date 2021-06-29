На юге Японии население призывают к скорейшей эвакуации из-за мощных ливней

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Предупреждение о повышенной опасности из-за мощных ливней было во вторник ночью объявлено в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Местным жителям рекомендуется как можно скорее эвакуироваться в обозначенные эвакуационные центры. По данным спасательных служб, из многих городов и районов префектуры поступает информация о подтоплениях, вызванных мощными дождями. В некоторых районах Окинавы, как сообщают местные метеорологи, количество осадков за час превышает 30 мм, но может увеличиться и до 70 мм.

Местное население призывают к максимальной осторожности в связи с угрозой возникновения оползней и разливов рек.