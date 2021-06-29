В Якутии за сутки площадь природных пожаров увеличилась более чем на 7 тыс. га

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за последние сутки увеличилась более чем на 7 тыс. га за счет обнаружения новых очагов, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 218 очагов природных пожаров на общей площади с момента обнаружения свыше 178 тыс. га.

"За сутки количество [природных] пожаров увеличилось на семь очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 7 тыс. га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 19 районов", - говорится в сообщении.

Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов, также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. "Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Мегино-Кангаласского районов, в плане на применение вертолет в Кобяйском районе", - добавили в МЧС. Отмечается, что, по данным Якутского управления гидрометеослужбы и Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за сутки на территории региона отработана 31 проба атмосферного воздуха на территории шести районов. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зарегистрировано.

Как добавили в пресс-службе Минэкологии Якутии, на этой неделе на территории центральных и вилюйской группы районов планируются работы по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.