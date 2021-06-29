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В Гане из-за наводнений погибли не менее семи человек

Поисково-спасательные работы продолжаются

ТАСС, 29 июня. По меньшей мере семь человек погибли из-за сильных наводнений на юге Ганы. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Число погибших достигло семи после того, как еще три тела были обнаружены в городе Кумаси, заявил глава Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями региона Ашанти. Официальные лица полагают, что число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Второй по величине город Ганы Кумаси пострадал из-за наводнений после мощных ливней, которые обрушились на регион в минувшую пятницу.

Как сообщают власти, ущерб, нанесенный постройкам и городскому хозяйству, только предстоит оценить.

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