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В Ростовской области "Газель" столкнулась с легковым автомобилем

Погибли три человека
© ГИБДД по Ростовской области/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой "Газели" и легкового автомобиля ВАЗ-2112 произошло на автодороге Шахты - Цимлянск в Константиновском районе Ростовской области. В результате столкновения погибли три человека. Об этом сообщили во вторник в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ, водительский стаж которого составляет менее одного года, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112 (2002 года рождения), а также двое пассажиров 2002 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.

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