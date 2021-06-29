В Ростовской области "Газель" столкнулась с легковым автомобилем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой "Газели" и легкового автомобиля ВАЗ-2112 произошло на автодороге Шахты - Цимлянск в Константиновском районе Ростовской области. В результате столкновения погибли три человека. Об этом сообщили во вторник в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ, водительский стаж которого составляет менее одного года, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112 (2002 года рождения), а также двое пассажиров 2002 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.