Теплоход сел на мель в акватории Невы из-за отказа двигателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Прогулочный теплоход сел на мель в акватории Невы в центре Санкт-Петербурга из-за отказа двигателя. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"По сообщению судоводителя, причиной происшествия является отказ двигателя судна", - говорится в сообщении.

Прокуратура уже установила собственника судна и вызвала его и капитана для дачи объяснений. По данным надзорного ведомства, эвакуированных с судна пассажиров уже развезли по домам. На предоставленных ведомством фото с места ЧП видно, что судно село на мель около набережной.

По данным главка МЧС по Петербургу, утром во вторник в центре города в районе Смольной набережной сел на мель теплоход "Моя мечта" с подростками на борту. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать с борта судна на берег катерами 78 человек. Их разместили в автобусах, предоставленных городским "Пассажиравтотрансом".

На борту судна остался экипаж из семи человек, в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. В настоящее время судно снято с мели, по факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Теплоход, по данным ведомства, относится к типу "Москва" - прогулочных двухпалубных речных судов.