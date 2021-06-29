Уровень воды реки Амур в Еврейской автономии за сутки поднялся на 37 см

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уровень реки Амур на территории Еврейской автономной области за сутки поднялся на 37 см, на двух гидропостах автономии подъем воды достиг уровня неблагоприятного явления. Об этом во вторник сообщается на сайте территориального управления МЧС.

В Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера, в субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Из-за смещения паводка с территории Амурской области в ЕАО с 30 июня по 6 июля ожидается подъем уровня рек на 70-211 см и подтопление прибрежных территорий.

"Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реке Амур за сутки подъем уровня воды составили до +37 см, с достижением уровня неблагоприятного явления на гидропостах Пашково, Нагибово, на остальных гидропостах области уровни выше поймы (в Екатерино-Никольское, Ленинское и Нижнеспасское)", - говорится в сообщении.

Для оперативного получения информации о гидрологической обстановке задействован 21 постоянный гидрологический пост. На малых реках области ситуация стабильная.

Гидрологическая обстановка в автономии находится на контроле МЧС и губернатора области Ростислава Гольдштейна, весь комплекс необходимых превентивных мероприятий спланирован и проводится. Силы и средства МЧС готовятся к предстоящему прохождению гребня паводка. Для мониторинга гидрологической обстановки на реке Сунгари, оказывающей влияние на изменения уровня воды в Амуре у села Ленинское, организовано ежедневное взаимодействие с Цзямуским управлением морской безопасности КНР.

При прохождении паводка вероятны подтопления на территории двух муниципальных образований (Ленинский и Смидовичский районы), в пяти населенных пунктах, расположенных в пойме реки Амур, в зону подтопления могут попасть 36 жилых домов с населением 129 человек, из 45 детей, 47 приусадебных участков, до 600 участков садовых товариществ, три участка дорог местного значения.