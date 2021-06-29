Экс-главу ФБК Жданова просят заочно арестовать по делу о неисполнении решения суда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следствие просит о заочном аресте бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Нагатинского суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"Следствие ходатайствует о заочном аресте Жданова по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Злостное неисполнение представителем организации вступившего в законную силу приговора суда"), так указано в постановлении следователя",- сказала представитель суда Фидан Гасанова.

Накануне адвокат Жданова Владимир Воронин сообщал, что следствие направило ходатайство в Нагатинский суд Москвы о заочном аресте Жданова, но с материлами он еще ознакомился, поэтому доводы следствия и статья обвинения ему неизвестны.

Ранее сообщалось, что Жданов объявлен в федеральный розыск по одному из связанных с ним уголовных дел. Одно из них возбуждено приставами в связи с невыплатой 29 млн рублей по решению суда бизнесмену Евгению Пригожину. Еще одно расследует СК по ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Подозреваемыми по этому делу проходят также Алексей Навальный и Леонид Волков.