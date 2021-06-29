Дело бывшего первого замглавы отделения "Динамо" прекратили за истечением срока давности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы прекратил уголовное дело о растрате 21 млн рублей в отношении экстрадированного ранее из Испании бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского в связи с истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Суд прекратил уголовное дело в отношении Михалевского в связи с истечением срока давности", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Согласно действующему законодательству, прекращение дела в связи с истечением срока давности является нереабилитирующим обстоятельством.

Бывший первый зампредседателя московской городской организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Владимир Михалевский, экстрадированный в прошлом году из Испании, был заочно арестован по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, он в марте-мае 2010 года организовал изготовление и подписал от имени "Динамо" четыре фиктивных договора о рекламе с рядом фирм-однодневок, в числе которых ООО "Кассиопея", ООО "Вега", ООО "Вензель". Зная, что фирмы не оказали никаких рекламных услуг, он организовал через подчиненных перевод денег на счета трех фирм по договорам. Ущерб превысил 21,4 млн рублей.

Михалевский уехал из России до возбуждения уголовного дела. В 2018 году он был объявлен в международный розыск. В декабре 2019 года его задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который в октябре 2020 года был удовлетворен.

Судебный процесс по делу Михалевского стартовал в Замоскворецком суде на прошлой неделе. После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимый заявил о своей невиновности.