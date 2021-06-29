Ветер повредил крыши 27 домов и повалил 30 деревьев во время грозы в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Крыши 27 жилых домов оказались повреждены в городе Инзе Ульяновской области после грозы со шквалистым ветром, которая прошла в ночь на вторник. Кроме того, повалены 30 деревьев, сообщил врио губернатора Алексей Русских в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Ночью в муниципалитете из-за шквалистого ветра и сильного дождя случился множественный обрыв линий электропередачи, у 27 домов повреждены крыши, повалено порядка 30 деревьев. По информации медиков, пострадавших нет", - написал он.

На данный момент специалисты ведут работы по оценке ущерба. "Сейчас для нас главное максимально быстро восстановить в районе систему жизнеобеспечения, ликвидировать все последствия ночного происшествия и помочь людям. Поручил социальной защите сформировать списки пострадавших для оказания помощи", - уточнил врио губернатора.

По информации Русских, ведутся аварийно-восстановительные работы. "На месте работают порядка 70 специалистов, которые занимаются ликвидацией последствий стихии, в том числе привлечены силы МЧС. Задействована 21 единица техники", - добавил он.

Врио губернатора пояснил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроэнергии, уборке поваленных деревьев, расчистке дорог и придомовых территорий. "При необходимости будут стянуты дополнительные силы", - написал Русских.

Ранее ТАСС сообщал, что гроза и шквалистый ветер привели к множественным обрывам линий электропередачи в городе Инзе Ульяновской области в ночь на вторник. В администрации района ТАСС уточняли, что число потребителей, оставшихся без электричества, устанавливается.